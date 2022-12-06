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Haberler Manisa Manisa'da yapılan baskında çok sayıda kaçak mal ele geçirildi

Manisa'da yapılan baskında çok sayıda kaçak mal ele geçirildi

Manisa'da huzur ve güven operasyonları kapsamında şüpheli bir şahsın adresi, iş yeri ve deposun yaptığı operasyonda kaçak mal ele geçirdi. Yakalanan kaçak mallar Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İHA

06.12.2022, 13:31

Manisa’da yapılan baskında çok sayıda kaçak mal ele geçirildi

Manisa Kula'da halkın huzuru ve güvenliği için uygulama ve operasyonlarını sürdüren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir süredir takip ettiği A.B.T. isimli şahsın iş yeri, ikamet ve deposuna baskın düzenledi. Kaçakçılıkla ilgili takip edilen şüphelinin adreslerine düzenlenen baskında 4 bin 750 paket içerisinde yaklaşık 95 bin adet doldurulmuş sigara, 330 kilogram kıyılmış tütün, 515 paket nargile tütünü, kompresörlü sigara sarma makinesi, 140 adet elektronik sigara ve 3 kilogram kaçak çay yakalandı.

Yakalanan kaçak mallar ekipler tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konuldu. Şüpheli şahıs ise getirildiği polis merkezinden ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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