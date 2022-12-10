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Manisa'da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar!

Manisa'nın Kula ilçesinde, Bayram Delibay (68) yönetimindeki otomobil ile Yasin Dönmez (24) idaresindeki araç Kula-Eşme karayolu üzerindeki tabak yokuşunda kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışma, 2'si çocuk 5 kişinin yaralanmasına ve 1 kişinin ölümüne sebep oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

10.12.2022, 09:32

MANİSA'nın Kula ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Manisa’da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar!

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kula- Eşme karayolu tabak yokuşu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Eşme'den Kula istikametine seyir halinde olan Bayram Delibay (68) idaresindeki 20 AF 228 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yasin Dönmez(24) idaresindeki 45 AEU 715 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Manisa’da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar!

Çarpışmanın şiddetiyle 20 AF 228 plakalı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Adem Şentürk(41) sıkışarak ağır yaralanırken, sürücü Bayram Delibay(68) ile 45 AEU 715 plakalı otomobil sürücüsü Yasin Dönmez ve yolcu olarak bulunan Rukiye Akıncı(27), Salih Kerim Akıncı (6) ve 9 aylık Miraç Akıncı yaralandı.

Manisa’da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar!

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa’da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar!

Araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan Adem Şentürk, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, diğer yaralılar da olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adem Şentürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa’da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar!

Kazada yaralanan anne Rukiye Akıncı (27) ve çocukları Salih Kerim Akıncı ile Miraç Akıncı, Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Manisa’da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar!

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan her iki tarafın sürücüsü tedavilerinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Manisa’da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar!

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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