Manisa’da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar!

Araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan Adem Şentürk, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, diğer yaralılar da olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adem Şentürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.