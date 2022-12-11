Öğretmenler okul duvarını tuval yaptı

MANİSA Sosyal Bilimler Lisesi'nde yapılan resim çalışması ile öğretmenler odası güzel bir görünüme kavuştu. Eğitimde Manisa Akademi Projesi kapsamında 9 farklı okuldan görsel sanatlar öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminden Hatice Öğüt koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalışma büyük beğeni toplandı. "Renkli Dokunuşlar" resim çalışmaları ilk faaliyet tamamlandı. Hatice Öğüt, okullardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini ve okulların görsel sanatlar öğretmenlerinin elleriyle daha da güzelleşeceğini kaydetti.

CÜNEYT HASÇELİK