  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Öğretmenler okul duvarını tuval yaptı

Öğretmenler okul duvarını tuval yaptı

11.12.2022

Öğretmenler okul duvarını tuval yaptı

MANİSA Sosyal Bilimler Lisesi'nde yapılan resim çalışması ile öğretmenler odası güzel bir görünüme kavuştu. Eğitimde Manisa Akademi Projesi kapsamında 9 farklı okuldan görsel sanatlar öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminden Hatice Öğüt koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalışma büyük beğeni toplandı. "Renkli Dokunuşlar" resim çalışmaları ilk faaliyet tamamlandı. Hatice Öğüt, okullardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini ve okulların görsel sanatlar öğretmenlerinin elleriyle daha da güzelleşeceğini kaydetti.

CÜNEYT HASÇELİK

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA