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Haberler Manisa Manisa'da korkutan kaza! Kamyona arkadan otomobil çarptı: 2 yaralı

Manisa'da korkutan kaza! Kamyona arkadan otomobil çarptı: 2 yaralı

Manisa'da seyir halindeki kamyona arkadan otomobil çarptı. Araçta bulunan 2 kişi çarpmanın etkisiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İHA

12.12.2022, 12:07

Manisa’da korkutan kaza! Kamyona arkadan otomobil çarptı: 2 yaralı

Kaza pazar akşam 19.00 sıralarında Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Selimiye Mahallesinde meydana geldi. Mustafa İ. (54) idaresindeki 45 H 0258 plakalı otomobille seyir halindeyken Mustafa Ö. (64) idaresindeki 20 AGF 805 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mustafa İ. (54) ve yanında yolcu olarak bulunan Ümmü İ. (52) yaralandı. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. Yaralılar ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kazayla ilgili çalışma başlatıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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