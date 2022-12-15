Alacak kavgasında arkadaş katili oldu

MANİSA Şehzadeler'de bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü. Nebi Kubani, Dilşikar mahallesindeki evine gelen arkadaşı Delaver Afzali (30) ile alacak meselesi yüzünden tartıştı. Olayın büyümesiyle Afzali, Kubani'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdıkları Kubani tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Saklandığı evde gözaltına alınan Afzali ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SERKAN ÖZCAN