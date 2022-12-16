Mutluluk bir çift ayakkabıda gizli

2 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle sağ ayağı ve elinde eğrilik olan Manisalı Sedat Şık'ın 30 yıllık ayakkabı hayali, hayırseverlerin desteğiyle yapılan ameliyatla gerçeğe dönüştü.

Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Sedat'ın ilk ayakkabısını vermek için evinde ziyaret etti.

Yara bandı ve mendil satarak ailesine destek olmaya çalışan Sedat, "Bu benim ilk ayakkabım, gece bunlarla yatacağım. Elim de düzelince benden mutlusu olmaz" dedi

İLK AYAKKABISINI GİYDİ

32 yaşına kadar yaz-kış terlikle dolaşmak zorunda kalan Şık, hayatında ilk kez kendisi için yapılan özel ayakkabıyı giydi. Büyük mutluluk yaşayan engelli Sedat, sevinçten ayakkabılarına sarıldı.