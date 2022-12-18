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Haberler Manisa Manisa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

Manisa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

Ege Denizi'nde pazartesi ve salı günü beklenen fırtınaya karşı uyarı yapılmıştı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Manisa il geneli için de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

18.12.2022, 18:26

Manisa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Manisa il geneli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Pazartesi ve Salı günü Manisa il genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

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