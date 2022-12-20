Kekik toplamaya giden yaşlı kadının cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Yedi Eylül Mahallesi'nde yaşayan Hürü Çetin (82), pazar günü kırsal alana kekik toplamaya gitti. Yakınları yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Pazar gecesinden bu yana Jandarma, AFAD, AKUT, ANDA ve Manisa Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ekipleri tarafından bölgede aranan yaşlı kadın bugün öğle saatlerinde Turgutlu ilçesi Yukarı Bozkır Mahallesi dağlık alanında Kızatlayan Kiveslik mevkiinde dere kenarında ölü bulundu. Yaklaşık 300 metrelik uçurumdan dere kenarına düştüğü tahmin edilen yaşlı kadının cesedi, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Halil Çetin, 82 yaşındaki annesinin pazar sabahı erken saatlerde kekik toplamak için evden ayrıldığını söylemişti. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.