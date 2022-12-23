  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Polisten kaçarken uyuşturucuyu camdan attılar! Kovalamaca sonucunda yakayı ele verdiler

Polisten kaçarken uyuşturucuyu camdan attılar! Kovalamaca sonucunda yakayı ele verdiler

Manisa'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslar polisten kaçarken aracın camından poşet dolusu bin 617 adet sentetik ecza hapı attı. Yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İHA

23.12.2022, 16:44 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022, 16:44

Polisten kaçarken uyuşturucuyu camdan attılar! Kovalamaca sonucunda yakayı ele verdiler

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Akhisar ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan bir araçtan atılan poşet içerisinde yapılan aramada, 1617 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar S.G. (32) ve M.Y. (22), sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA