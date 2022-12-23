Polisten kaçarken uyuşturucuyu camdan attılar! Kovalamaca sonucunda yakayı ele verdiler

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Akhisar ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan bir araçtan atılan poşet içerisinde yapılan aramada, 1617 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar S.G. (32) ve M.Y. (22), sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.