Dede ile torunun yarışması çekişmeli geçti

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Kulübü ile Manisa Huzurevi Vakfı'nın her yıl ortaklaşa düzenlediği "Dede Torun Tavla Şampiyonası" Huzurevi Vakfı Dinlenme Evi'nde gerçekleşti. Oldukça çekişmeli geçen ve keyifli sohbetlere de ev sahipliği yapan, geçmiş ile bugün arasında köprü kuran turnuvada dinlenme evi sakinlerinden İsmail Hakkı Özer birinci, Halit Akan ikinci ve Tıp Fakültesi öğrencisi Betül Coşkuner üçüncü oldu. "Maksat birbirimizi yenmek veya yenilgiye uğratmak değil. Bu tür etkinliklerle gençlerin bizlere karşı ilgisini, sevgisini görmek ayrıca mutluluk veriyor" açıklamalarında bulunan dinlenme evi sakinleri etkinliğin düzenlenmesinde katkısı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

CÜNEYT HASÇELİK