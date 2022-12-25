  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Tarihi çarşıda yangın paniği! Saniyeler içinde alevlere teslim oldu!

Tarihi çarşıda yangın paniği! Saniyeler içinde alevlere teslim oldu!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi çarşıda bulunan 3 katlı iş yerinin üst katında yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin tüm binayı sardığı yangına çevredekiler kayıtsız kalmadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonunda çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

DHA

25.12.2022, 09:05

MANİSA'nın tarihi çarşısındaki 3 katlı bir iş yerinin üst katında çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Tarihi çarşıda yangın paniği! Saniyeler içinde alevlere teslim oldu!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi'ndeki Taşçılar Mescidinin hemen karşısında bulunan Mehmet Gök'e ait 3 katlı bir iş yerinin en üst katında saat 19.30 sıralarında yangın çıktı.

Tarihi çarşıda yangın paniği! Saniyeler içinde alevlere teslim oldu!

Bir anda yükselen alevler paniğe neden olurken çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin hemen ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tarihi çarşıda yangın paniği! Saniyeler içinde alevlere teslim oldu!

Boş olan dairede çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.

Tarihi çarşıda yangın paniği! Saniyeler içinde alevlere teslim oldu!

Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler çalışma başlattı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA