Manisa’da zehir tacirleri otomobilde yakalandı

Manisa'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, şüphelendikleri aracı ilçe merkezinde durdurup arama yaptı. Araçta yapılan aramada 2 parça halinde 32,81 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Y.Y. (35) ve O.E.(29) uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.