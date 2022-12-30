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Haberler Manisa Çocuk parkında korkunç olay! Kaydırağa kendini asarak intihar etti

Çocuk parkında korkunç olay! Kaydırağa kendini asarak intihar etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 çocuk babası 65 yaşındaki adam, kendisini çocuk parkındaki kaydırak demirlerine asarak intihar etti. Soruşturma başlatılan olayda şahsın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

30.12.2022, 09:06 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022, 09:11

Çocuk parkında korkunç olay! Kaydırağa kendini asarak intihar etti

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Selvilitepe Mahallesi'ndeki Şehit Hakan Uykan Çocuk Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, parkta korkunç manzarayla karşılaştı. Bir kişinin kendini kaydırak demirine asarak intihar ettiğini gören vatandaşlar, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evli ve 4 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Ö.M.'nin (65) kendisini kaydırak demirlerine asarak intihar ettiğini tespit etti.



Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ö.M.'nin cenazesi önce Turgutlu Devlet Hastanesi morguna ardından da İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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