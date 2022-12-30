‘Moka’ sağlığına kavuştu

MANİSA'DA, otomobil sürücüsünün çarparak kaçtığı sokak köpeğine, hayvanseverler sahip çıktı. İzmir'de tedaviye alınan ve felç geçirdiği belirlenen 'Moka', geçirdiği ameliyatın ardından gördüğü fizik tedaviyle yeniden yürümeye başladı. Veteriner hekim Ali Burak Kaplan, "Sürücünün bilerek çarptığını düşünmek istemiyoruz. Sonuçta kaza. Ancak sonrasında hayvanı bırakıp uzaklaşmak durumu başka bir boyuta taşıyor. Kaza gibi acil durumlarda lütfen hayvanın tedavisi için canları kliniğe yetiştirelim" dedi.

NERMİN UÇTU