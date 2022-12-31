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Manisa'da korkutan yangın! Saniyeler içinde küle döndü!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın, dükkanı saniyeler içinde küle çevirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonunda söndürse de, 3-4 milyon liralık zararın önüne geçilemedi.

İHA

31.12.2022, 14:35

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Manisa’da korkutan yangın! Saniyeler içinde küle döndü!

Yangın sabah 05.00 sıralarında Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Fatih Sanayi Sitesindeki dükkanda meydana geldi.

Manisa’da korkutan yangın! Saniyeler içinde küle döndü!

Edinilen bilgiye göre Turgutlu ilçesi esnaflarından Hamdi Başaran'a ait dükkanda çıkan yangını gören vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken, işyeri kullanılmaz hale geldi.

Manisa’da korkutan yangın! Saniyeler içinde küle döndü!

Çok üzgün olduğunu ancak cana zarar gelmemesinin kendisi için bir teselli olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Hamdi Başaran, "Çok zor bir durum dükkanımı bu halde görünce insan neye uğradığını şaşırıyor, yılların emeği var. Yaklaşık 3-4 milyon TL'ye yakın bir zarar söz konusu. Bu da bizim sınavımız olacakmış, tek tesellimiz cana zarar gelmemesi" diye konuştu.

Manisa’da korkutan yangın! Saniyeler içinde küle döndü!

Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, çevrede bulunan güvenlik kameralarının da tek tek inceleneceği öğrenildi.

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