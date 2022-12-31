Manisa’da korkutan yangın! Saniyeler içinde küle döndü!

Çok üzgün olduğunu ancak cana zarar gelmemesinin kendisi için bir teselli olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Hamdi Başaran, "Çok zor bir durum dükkanımı bu halde görünce insan neye uğradığını şaşırıyor, yılların emeği var. Yaklaşık 3-4 milyon TL'ye yakın bir zarar söz konusu. Bu da bizim sınavımız olacakmış, tek tesellimiz cana zarar gelmemesi" diye konuştu.