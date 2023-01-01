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Haberler Manisa 2023'ün ilk saatlerinde korkunç kaza! 1 ölü, 6 yaralı

2023'ün ilk saatlerinde korkunç kaza! 1 ölü, 6 yaralı

Manisa’da 2023 yılına girilmesiyle birlikte korkunç bir kaza yaşandı. Can pazarı yaşanan trafik kazasında 20 yaşındaki genç hayatını kayberken 6 kişi de yaralandı.

İHA

01.01.2023, 11:04

2023’ün ilk saatlerinde korkunç kaza! 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Toygar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (21) idaresindeki 45 AJZ 722 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.G. idaresindeki 45 KA 0065 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada Furkan Öztürk (20) hayatını kaybederken S.Ö., M.Ç. (20), M.A. (21) S.M. (20) ile kamyonet sürücüsü M.G. ile kamyonette yolcu olarak bulunan B.U. yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Öztürk'ün cenazesi morga kaldırılırken yaralılar da ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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