Hırsızlık şüphelileri takiple yakalandı

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 2 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, 4307 sokak üzerinde iki evden 150 bin lira değerinde para ve ziynet eşyaları çalındı. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 kişinin kaçtıkları otomobili tespit etti. Plakası belirlenen otomobil dur ihtarına uymayarak kaçtı. 20 kilometre kovalamaca sonunda zanlıların otomobili sdurduruldu. Bir kadın ise kaçtı. Sürücü ve yanındaki kadın gözaltına alındı. Yapılan kontrolde 2 şüphelinin Salihli, Ahmetli ve Turgutlu'da hırsızlıktan dosyalarının olduğu tespit edildi. Kaçan kadını yakalamak için çalışma başlatıldı, şüpheliler emniyete götürüldü.

SERKAN ÖZCAN