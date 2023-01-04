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Haberler Manisa Katiliyle el ele son fotoğraf

Katiliyle el ele son fotoğraf

Seri katil Necati Akpınar, son cinayetinden saatler önce katlettiği Mutlu Menekşe’ye ‘seni seviyorum’ diyerek el ele fotoğraf da çektirmiş

4.1.2023

Katiliyle el ele son fotoğraf

Manisa'da 19 yıl arayla iki eşini öldüren, işlediği son cinayetten 19 yıl sonra yine aralık ayında bu sefer sevgilisini öldüren seri katil Necati Akpınar'ın (58), son kurbanını öldürmeden bir kaç saat önce çekildikleri fotoğrafa Yeni Asır ulaştı. Sevgilisi Necati Akpınar tarafından kendisini bekleyen korkunç sondan habersiz olan Mutlu Menekşe (48), sevdiği adamın elini tutarak mutlu bir tablo çizmiş. Talihsiz kadın bu fotoğraftan bir kaç saat sonra kendisini sevdiğini söyleyen gözü dönmüş sevgilisi tarafından boğularak katledildi. Öldürdüğü ikinci eşinden olan kızı A.S tarafından çekilen bu fotoğraf Mutlu Menekşe'nin son fotoğrafı oldu.

YAŞANANLARA İNANAMIYORUM
Mutlu Menekşe'yi öldürdükten sonra metruk bir binanın girişine gömen Akpınar, kızının ihbarı sonrası gözaltına alınmıştı. A.S. ifadesinde, "Mutlu çok güler yüzlüydü. Babam dalgın görünüyordu. Suratı asık olduğu için gülmesini istedim. Mutlu'ya 'Seni seviyorum' dedi. Yaşananlara inanamıyorum" dedi.

İHSAN KARATAŞ

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