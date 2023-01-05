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Haberler Manisa Manisa'da baba ve 2 yaşındaki oğlu 50 metrelik kuyuya düştü

Manisa'da baba ve 2 yaşındaki oğlu 50 metrelik kuyuya düştü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kuyuya düşen baba ve 2 yaşındaki oğlu için kurtarma çalışması başlatıldı.

05.01.2023, 21:03

Manisa’da baba ve 2 yaşındaki oğlu 50 metrelik kuyuya düştü

Olay, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Batu Demir, oyun oynadığı sırada 50 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Oğlu Batu Demir'i kuyuya düşmek üzereyken tutmaya çalışan baba Aytuğ Demir (35) de oğluyla beraber kuyuya düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Baba ve oğlu için kurtarma çalışması başlatan ekipler baba ve oğlun kuyunun 20. metrelerinde olduğunu tahmin ediyor. Baba oğlun kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

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