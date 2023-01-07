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Manisa'da 5 hırsız yakalandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde art arda meydana gelen 2 ayrı hırsızlık olayının faillerinin bulunması için yapılan çalışmada 5 kişi yakalanarak tutuklandı.

İHA

07.01.2023, 17:27

Manisa’da 5 hırsız yakalandı

Manisa Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Turgutlu ilçesinin Ergenekon Mahallesi'nde M.D'nin ikametinde meydana gelen bilgisayar ve 1,5 milyon liralık hırsızlığın şüphelilerine yönelik yaptıkları çalışmada 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.U. (34), L.K. (19), G.İ (18) ve S.İ. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Turgutlu Ergenekon Mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık olayının zanlılarının yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada 1 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, E.S. (50) isimli şahsın Ergenekon Mahallesindeki ikametinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak yaptıkları araştırmada, olayın şüphelisi M.D.'nin (18), Sarıbey Mahallesindeki ikametinde arama yaptı.
Yapılan aramada çok sayıda çalıntı eşya ele geçirilirken, şahsın 3 ayrı motosiklet hırsızlığına da karışmış olduğu tespit edilirken, M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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