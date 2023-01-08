Baba - oğula acı veda

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde önceki gün açık bir kuyudan düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Batu ve oğlunu kurtarmak için kuyuya atlayan babası Aytuğ Demir, dün gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeye tekerlekli sandalyeyle katılan anne Yağmur Demir'in oğlu ve eşinin fotoğrafını öperek uğurladı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

SALİHLİ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir'in oğlu Aytuğ Demir ve Batu Demir, Hamidiye Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına defnedildi. Namaza Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Manisa Ticaret Odası Başkanı Sadık Özkasap, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ile oda başkanları ve ailenin yakınları katıldı

2 TUTUKLAMA YAPILDI

YAPILAN soruşturma neticesinde Aytuğ Demir ve 2 yaşındaki oğlu Batu'nun, sondaj kuyusuna düşerek ölümüne neden oldukları iddia edilen sitenin yöneticisi Hamza Akiş ve kuyuyu kaçak olarak açan firma yetkilisi Vasfi Çakır gözaltına alındı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 84 konutlu site yöneticisi Hamza Akiş ve sondaj firması yetkilisi Vasfi Çakır, 'Birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olma suçundan' çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

EMRE SAÇLI