Ege kana bulandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan otomobile TIR'ın çarptığı kazada Şerafettin Gülmez ve ablası Birgül Akça yaşamını yitirdi, eşi Sevil Gülmez ise ağır yaralandı.



ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında Alaşehir-Salihli karayolu Piyadeler mevkisinde meydana geldi. Salihli yönüne doğru ilerleyen A.K. (41) yönetimindeki TIR, yol kenarında park halinde bulunan plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil metrelerce sürüklenerek hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kaza yerine gelen polis ve jandarma ekibi çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Şerafettin Gülmez ve ablası Birgül Akça'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşamını yitiren Şerafettin Gülmez'in eşi Sevil Gülmez'in ise ağır yaralandığı tespit edildi. Sevil Gülmez, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı Şerafettin Gülmez ve ablası Birgül Akça'nın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yara almadığı belirlenen TIR sürücüsü A.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.







TIR'LA ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

AFyonkarahisar'da Emirdağ- Bolvadin kara yolu Tez-Çatallı kavşağında meydana gelen kazada da yine TIR ile otomobil kazaya karıştı. H.Ö. (29) idaresindeki TIR, Ahmet Köse'nin (39) kullandığı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Köse ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü H.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.







SÜRÜCÜ ANIDEN YOLA ÇIKAN ATA ÇARPTI: 2 YARALI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Turgutreis istikametine seyreden otomobil, yola aniden çıkan ata çarptı. Talihsiz hayvana çarptıktan sonra hızını alamayan sürücü, önce çöp konteynerine çarptı ardından da kaldırıma çıktı. Kazaya karışan otomobil, istinat duvarına toslayarak durabildi. Kazada otomobilin çaptığı at yaşamını yitirirken, otomobildeki 2 yolcu da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralıları ayakta tedavi etti. Atın cansız bedeni Bodrum Belediyesi ekiplerince bölgeden alındı.

SERKAN ÖZCAN / KAZIM YÖRÜKCE