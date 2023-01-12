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Manisa'da 6 zehir tacirinin adresine operasyon

Manisa’da polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretinie karşı yürütülen operasyonda 6 adrese baskın yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 1 zehir taciri çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

İHA

12.01.2023, 16:32

Manisa’da 6 zehir tacirinin adresine operasyon

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Turgutlu ilçesinde 6 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 23,40 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 125 TL ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalanırken İ.A. isimli 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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