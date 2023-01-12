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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Manisa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Manisa'da yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak taklalar attı ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Talihsiz kazanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü, sürücü ise yaralı olarak kurtarıldı.

İHA

12.01.2023, 15:35

Manisa’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Manisa'da kaza, saat 14.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Peribacaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Samet Fidan idaresindeki otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Samet Fidan, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Fidan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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