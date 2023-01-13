Kaybolan alzheimer hastasını avcı genç buldu: Elindeki ekmeği yiyerek hayata tutunmuş

Manisa'nın Kula ilçesinde ikamet ettiği 120 Evler'deki evinden dün sabah saat 10.00 sıralarında ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 73 yaşındaki alzheimer hastası emekli öğretmen Sabri Yaman'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 30 saat önce kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Sabri Yaman için bir yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelindeki güvenlik kameralarını mercek altına alırken, AFAD ve Salihli ANDA Arama Kurtarma ekipleri de ilçeye gelerek çalışmalara destek vermişti. AFAD öncülüğündeki ekip teknik çalışmaların ardından araziye çıkmak için hazırlık yaparken, dün sabah saatlerinden bu yana araziye çıkan ve 'Sabri Hoca' diye bağırarak iz süren avcı Emrah Avlağı, yaklaşık 30 saatin sonunda alzheimer hastası emekli öğretmen Sabri Yaman'ı sağ salim buldu.





VOLKANİK ARAZİDE BİTKİN HALDE BULUNDU

AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda son olarak bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Şehit Mehmet Toğçuoğlu Caddesi üzerinden Eski Selendi Yolu üzerine gittiği tespit edilen Sabri Yaman için aramalar o bölgede yoğunlaşırken, o bölgeye yakın volkanik arazi üzerinde iz süren avcı Emrah Avlağı, Sabri Hoca'yı bulduğunu ekiplere bildirdi. Sağlık ekipleri ile birlikte kısa sürede Sabri Hoca'nın bulunduğu bölgeye giden ekipler, emekli öğretmen Sabri Yaman'ı bitkin halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sabri Hoca, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.





GECEYİ ARAZİDE GEÇİRİP, ELİNDEKİ EKMEĞİ YİYEREK HAYATA TUTUNMUŞ

Volkanik arazi üzerinde bitkin halde bulunan ve hemen tedavi altına alınan alzhemir hastası emekli öğretmen Sabri Yaman'ın geceyi bulunduğu volkanik arazi üzerinde geçirdiği öğrenildi. Ekmek almak için evden çıktıktan sonra bir daha eve dönmeyen emekli öğretmenin, ilçe merkezinde aldığı ekmeği yiyerek hayata tutunduğu gözlemlendi.





"ARAZİYİ BİLDİĞİM İÇİN GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞTIM"

Avcı olduğu için araziyi çok iyi bildiğini ve kayıp ihbarını duyduğundan beri gönüllü olarak arama çalışmalarına katıldığını dile getiren avcı Emrah Avlağı, "Avcı olduğum için araziyi iyi biliyorum. Sabah aldığım bilgilere göre Sabri Hoca'nın bu bölgede olduğunu tespit ettik. Uzun uğraşlar sonucunda bu bölgeyi de bildiğim için Sabri Hoca'mızı sağ salim buldum. Mehmet ağabeyimin gözü aydın olsun. 2 gündür arıyoruz ve sağ salim bulduk şükür. Rabbim ailesine bağışladı, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." şeklinde konuştu.





BABASINI BULAN AVCIYA SARILIP TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan 30 saatlik arama çalışmaları neticesinde avcı Emrah Avlağı tarafından bulunan Sabri Yaman'ın oğlu öğretmen Mehmet Yaman, babasını bulan avcı Emrah Avlağı'ya sarılmaya doyamadı. Avcılıktan arkadaş olduğu Avlağı'ya sarılarak teşekkür eden Yaman,



AFAD'TAN AVCI EMRAH AVLAĞI'YA BAF VE KAFA LAMBASI HEDİYESİ

AFAD'ın arama çalışmalarını başlattığı sırada emekli öğretmen Sabri Yaman'ı bulan avcı Emrah Avlağı'ya Manisa AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Ali Akıncılar tarafından AFAD baskılı baf ile kafa lambası hediye edildi. Gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan ve emekli öğretmen Sabri Yaman'ı bulan Avlağı'yı AFAD personelleri de tek tek tebrik etti.





SABRİ HOCA'NIN DURUMU İYİ

Öte yandan Kula Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Sabri Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve ileri tetkik tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.