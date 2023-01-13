Manisa’da jandarma ekipleri 9 firari hükümlüyü yakaladı

Manisa JASAT Jandarma dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 11-12 Ocak 2023 tarihlerinde 'Kasten Öldürme' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ö.A., 6yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.D. ve İ.D., 'Dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan V.K., 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan R.A. ve A.Ö., 'Hırsızlık' suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan S.Ç., 'Silahlı Terör Örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 15 Ay hapis cezası bulunan F.T. ile yine aynı suçtan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.Y., isimli şahıslar yakalandı. Firari hükümlüler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.