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Haberler Manisa Manisa'da kayıplara karışan alzheimer hastası emekli öğretmen her yerde aranıyor

Manisa'da kayıplara karışan alzheimer hastası emekli öğretmen her yerde aranıyor

Manisa Kula'da dün sabah saatlerinde evden ayrılan daha sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 73 yaşındaki alzheimer hastası emekli öğretmen Sabri Yaman'ı arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarında Yaman'ın şu ana kadar herhangi bir izine ratlanılmadığı öğrenildi.

İHA

13.01.2023, 10:18

Manisa’da kayıplara karışan alzheimer hastası emekli öğretmen her yerde aranıyor

Manisa'nın Kula ilçesinde ikamet ettiği 120 Evler'deki evinden saat 10.00 sıralarında ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan alzheimer hastası emekli öğretmen Sabri Yaman'ı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Akşam saatlerine kadar kendisinden haber alınamamasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan 73 yaşındaki emekli öğretmen Sabri Yaman'ı bulmak için emniyet güçleri ile vatandaşların arama çalışmaları devam ediyor. Öğretmen kadrolarının da destek verdiği arama çalışmalarında şuana kadar herhangi bir ize rastlanamadı.

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