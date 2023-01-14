İYİ Parti’de ortak liste çatlağı

İYİ Parti Manisa il teşkilatında başkanlık yarışında liste savaşları yaşanmaya başladı. İl Başkanı Hasan Eryılmaz'ın milletvekili aday adayı olmak için aday olmadığı seçimde Zafer İksir, Tunç Önsoy, Erhan Dumlu ve Abdullah Gürbüz aday olacaklarını açıkladı. Zafer İksir, Tunç Önsoy ve Erhan Dumlu'nun seçimde yönetim kurulu listelerinin ortak olacağı, sadece il başkanlığı için yarış yapılacağı ifade edilmişti. Ancak Şehzadeler, Salihli, Yunusemre ilçe başkanları seçimde Zafer İksir'i desteklediklerini açıkladı. Seçim öncesi yapılan bu açıklamalar İYİ Parti'de çatlağa neden oldu. Adaylardan Abdullah Gürbüz yarıştan çekilerek, seçime kendi listeleriyle gitme kararı alan bir diğer aday Tunç Önsoy'a destek vereceğini duyurdu. Kongrenin demokratik bir ortamda yapılması gerektiğini ifade eden Tunç Önsoy, "Ben inanıyorum ki, hiçbir baskı ve algı, delegelerimizin hür iradesine ipotek koyamayacaktır" dedi.



■ NERMİN UÇTU

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