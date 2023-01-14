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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza! Devrilen tırla duvarın arasında kalarak can verdi

Manisa'da feci kaza! Devrilen tırla duvarın arasında kalarak can verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, kontrolden çıkan tırın devridi. Kaza sonucu duvarla tır arasında sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.

İHA

14.01.2023, 15:23

Manisa’da feci kaza! Devrilen tırla duvarın arasında kalarak can verdi

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akif Yıldız idaresindeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvarın üzerine devrildi.

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada tır ile duvar arasına sıkışan sürücü Akif Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Akif Yıldız cenazesi morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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