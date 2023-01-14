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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi de tutuklandı.

14.01.2023, 17:13

Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda 61,44 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Operasyon sonucu "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan H.E. (46), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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