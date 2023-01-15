Kayıp Alzheimer hastası adamı avcı genç buldu

Manisa Kula'da önceki gün evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası emekli öğretmen Sabri Yaman, volkanik arazide sağ salim bulundu. Tek başına araziye çıkarak emekli öğretmenin son görüldüğü bölgede iz süren genç avcı Emrah Avlağı, "Uzun uğraşlar sonucunda, bölgeyi iyi bildiğim için Sabri hocamızı buldum" dedi.

73 yaşındaki Yaman AFAD ekipleri tarafından alınarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, geceyi, volkanik arazi üzerinde geçiren hasta adamın ilçe merkezinde aldığı ekmeği yiyerek hayatta kaldığı belirlendi. Sabri Yaman'ın oğlu öğretmen Mehmet Yaman, babasını bulan Avlağı'ya sarılarak çok teşekkür etti.

BATUHAN ULU