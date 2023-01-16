Gönül Öğretmen 13. kütüphaneyi Hatay’a kazandırdı

Manisa'da Şehitler İlkokulu Türkçe Öğretmeni Gönül Kovan Gürakan, Kitap Kumbaram Projesi ile 13. Kütüphaneyi Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yukarıokçular köyünde bulunan Yukarıokçular İlkokulu'na kazandırdı. Kütüphanede 4 bin kitap bulunuyor.



"DEVAM EDECEĞİZ"

Kitap Kumbaram Projesi, Gönül Kovan Gürakan tarafından 2016 yılında başlatılmıştı. Gönül Öğretmen, Türkiye'nin pek çok şehrinde bulunan okuma sevdalısı fedakar öğretmenleri de başlatmış olduğu sosyal sorumluluk projesine dahil ederek projenin tüm Türkiye'ye yayılmasını sağlıyor. Gönül Kovan Gürakan, "Köy okullarındaki çocuklarımız için başlattığımız Kitap Kumbaram Projesi ile vatanımızın 7 bölgesinde Kitap Kumbaram Kütüphanesini minik okurlarımızın hizmetine sunduk. Türkiye'nin birçok bölgesinden kitapseverlerin bağışladığı binlerce kitap açılan kütüphaneler sayesinde çocuklarımıza ışık oluyor, umut oluyor. Yeni kütüphaneler kurmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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