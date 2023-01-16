Manisa’daki trafik kazasında hayatını kaybeden yedeksubay son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı'nda 15 Ocak günü saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli Yedek Astsubay Ahmet Necat Köse yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Köse'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Ahmet Necat Köse'nin cenazesi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morgundan alınarak hava yolu ile Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Cenaze aracına konulan Köse'nin tabutu, daha sonra kara yolu ile Giresun'un Eynesil ilçesine götürüldü.

Manisa Merkez 1. Komando Tugay Komutanlığında terhisine 18 gün kala geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Yedek Subay Ahmet Nejat Köse (23) için Eynesil Merkez Eski Camisi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Köse'nin cenazesi, Gümüşçay Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Köse'nin babası Osman, annesi Aysel, ağabeyi Rasim, kız kardeşi Aysun Somoncuoğlu'nun yanı sıra, Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazında taziyeleri kabul eden Köse ailesinin ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenirken, Yedek Subay Köse'nin naaşı askerlerim omuzunda cenaze aracına taşındı. Köse'nin cenazesi Gümüşçay Mahallesi Cüreli mevkiinde 1993 yılında Güneydoğu'da Terörle Mücadele kapsamında şehit düşen amcası Rasim Köse'nin yanında toprağa verildi.

Ahmet Necat Köse'nin ağabeyi Rasim Köse'nin de İdlib'de teğmen olarak görev yaptığı öğrenilirken, Ahmet Necat Köse'nin 1 hafta sonra terhis olmaya hazırlandığı belirtildi.