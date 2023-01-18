SMA’lı Duru için satış yaptılar

MANİSA'DA Kula Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümü öğrencileri kendi elleriyle yaptıkları simit, poğaça ve kruvasanları SMA hastası Duru Sağlık bebeğin kampanyasına bağışlamak için sattı.

Kula halkının yoğun ilgi gösterdiği satıştan elde edilen gelirler, Duru bebeğin kampanyasına aktarıldı. Yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle başarılara imza atan Kula Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, örnek bir davranış sergiledi. Okul Müdürü Ahmet Ali Okumuş, projeyi büyüterek sürdüreceklerini söyledi.

BATUHAN ULU