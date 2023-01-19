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Manisa'da 2 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 78 yaşındaki yaşlı adam, mezarlık civarlarındaki zeytin bahçesinde ölü olarak bulundu. Yaşı adamın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

İHA

19.01.2023, 16:38 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023, 16:39

Manisa’da 2 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kayıp olan ve 2 gündür aranan Hasan Duman'ı (78), Kırkağaç'ın Musahoca Mahallesi yolu üzerindeki mezarlık civarlarında zeytinlik içerisinde yerde yatar halde bulan vatandaşlar, hemen İlçe Jandarma ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Hasan Duman'ın vefat ettiğini tespit etti. Hasan Duman'ın zaman zaman odun toplamak üzere evden çıkarak ormanlık alana gittiği öğrenildi.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Hasan Duman'ın naaşı Kırkağaç Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Hasan Duman'ın kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

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