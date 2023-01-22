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Manisa'da korkutan yangın

Manisa Alaşehir'de gece saatlerinde iki katlı evin üst katında çıkan ev yangın mahalleliyi korkuttu. Boş olan evde yangının çıkış sebebi ise henüz tespit edilemedi.

İHA

22.01.2023, 17:09

Manisa’da korkutan yangın

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Seyh Sinan Mahallesi Haydar Ovacık Sokak'ta gece saatlerinde Hakkı Gözek'e ait iki katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek yangını çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Emniyet güçleri yangın sırasında çevrede güvenlik önlemlerini alırken evin boş olması olabilecek bir facianın da yaşanmasının da önüne geçmiş oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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