  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Ege'de şaşırtan görüntü! O ilde ayçiçeği açtı

Ege'de şaşırtan görüntü! O ilde ayçiçeği açtı

Kış mevsiminin gelmesine rağmen mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık Manisa'da şaşırtan bir görüntüye sebep oldu. Yaz aylarında açan ayçiçeği ocak ayında açtı. Üzüm bağına giden üretici bile ayçiçeğini görünce şaşkına döndü.

İHA

23.01.2023, 16:30

Ege’de şaşırtan görüntü! O ilde ayçiçeği açtı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz aylarından kalma hava sıcaklıkları ayçiçeğinin yeniden açmasına neden oldu. Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi Çiftlik Alanı mevkiinde Ender Tosun'a (37) ait üzüm bağında kendiliğinden çıkan ayçiçeği görenleri şaşkına çevirdi.



Üzüm bağına budama yapmak için gittiğinde ocak ayında ayçiçeği açtığını ve şaşkınlığını gizleyemediğini anlatan üretici Ender Tosun, "Üzüm bağına budama için gittim. Burada yerde ayçiçeğinin olduğunu gördüm. Ocak ayındayız. Ilık bir hava var. Budamaya başladığımız sıranın başında ayçiçeği yetişmiş. Hemen bir çubukla birlikte ayçiçeğini yerden kaldırarak düzelttim. Bir de hatıra fotoğrafı çektirdim. Adeta yalancı bahar yaşanıyor" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA