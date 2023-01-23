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Haberler Manisa Manisa'da il genelinde uyuşturucu operasyonu! 8 zehir taciri yakalandı

Manisa'da il genelinde uyuşturucu operasyonu! 8 zehir taciri yakalandı

Manisa'da polis ekipleri 16-23 Ocak tarihleri arasında şehrin genelinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonları verilerini paylaştı. Açıklanan verilerde bir hafta içerisinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 127 şüpheliden 8’inin tutuklandığı belirtildi.

İHA

23.01.2023, 13:40 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023, 13:40

Manisa’da il genelinde uyuşturucu operasyonu! 8 zehir taciri yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 16-23 Ocak tarihleri arasında il genelinde toplam 92 olay meydana geldi.

Yapılan çalışmalarla 127 şüpheli şahıs yakalanırken, 8 şüpheli şahıs tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 629 adet sentetik ecza, 569 gram metamfetamin maddesi, 38 gram esrar maddesi, 4 adet extacy maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 52 adet fişek, 4 adet hassas terazi ve 6 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

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