Dikkatsiz bisikletli canından oldu

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Muhsin Taylan (78) hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı çıkışında meydana geldi. Ankara'dan İzmir yönüne giden Sedat Özer'in (58) kullandığı kamyonet, elektrikli bisiklet ile tali yoldan kontrolsüz şekilde anayola çıkan Muhsin Taylan'a çarptı. Taylan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

EMRE SAÇLI