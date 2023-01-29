Hırsız en güvendikleri kişi çıktı! Kuyumcuyu bu kez kuyumcu soydu!

ÜRÜNLERİMİZİ EMANET OLARAK VERİYORDUK

İlknur Baydar, mağdur olduklarını savunarak "Vitrindeki ürünlerimizin bazılarının eksik olduğunu fark ettik. Aramızda konuştuğumuzda ürünlerimizin satılmadığını fark ettik. Güvenlik kameralarını incelediğimizde 30 yıllık komşumuzun ürünlerimizi vitrinimizden çaldığını fark ettik. Biz bu komşumuza çok güveniyor, dostumuz olarak bakıyorduk. Kamera görüntülerini inceledikçe daha fazla görüntü ortaya çıktı. Baktıkça daha önce de aynı kişi tarafından ürünlerimizin çalındığını tespit ettik. Bugüne kadar 270 gram altınımızın çalındığının fark ettik. Geçmişe dönükte çok sayıda eksik olan ürünlerimizin olduğunu da fark ettik. Polis ekipleri bunun üzerinde çalışmasını sürdürüyor. Yardımcı olma anlamında müşterilerine göstermek için ürünlerimizden alıyordu. Biz de çok güvendiğimiz için ürünlerimizi emanet olarak veriyorduk. Ancak ürünlerimizi bize göstermeden tablaların arasına sıkıştırıp götürüyormuş. Bunu yeni fark ettik" dedi.