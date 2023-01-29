İspanya’dan Manisa’ya bisikletle geldi

Bisiklet sporuna gönül veren emekli elektrik mühendisi David Ribas, İspanya'dan Türkiye'ye bisikletle geldi. Ülkesinin Barcelona şehrinden üç ay önce yola çıkan ve 3 bin 500 kilometre yol kat eden 61 yaşındaki Ribas, Avrupa turunun Türkiye durağında Yunusemre ilçesini ziyaret ederek Yunusemre Belediyesinin misafiri oldu. Bir gece ilçede konaklayan İspanyol bisiklet tutkunu; Yunus Emre Kültür Parkını Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can ve rehber Seçkin Aydoğan eşliğinde gezdi. Amacının farklı ülkeleri gezerek yeni insanlar tanımak olduğunu belirten David Ribas, Türkiye'deki misafirperverlikten çok memnun kaldığını söyledi.



Ribas, "Türkiye, doğal güzellikleriyle harika bir ülke. Bisiklet sporuna çok uygun. Buradaki insanlar çok sıcakkanlı ve misafirperver. 4 yıl önce de Türkiye'ye bisikletle gelmiştim ve bu benim için çok heyecan vericiydi. Daha önceki memnuniyetimden dolayı bu yıl da buraya gelmeyi tercih ettim. Bisikletle gezerek farklı ülke ve kültürleri tanımayı amaçlıyorum. Aynı zamanda da organ bağışına farkındalık oluşturmak için bilgilendirmeler yapıyorum. Pedal çevirip ülke ülke dolaşmak beni mutlu ediyor. Tarihi yapıları ve doğal güzellikleri olan Manisa şehrini ve Yunusemre ilçesini gezmeye devam edeceğim. Beni burada en iyi şekilde ağırlayan Yunusemre Belediyesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.