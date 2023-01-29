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Haberler Manisa Manisa'da hareketli gece! Genç kız silahla dehşet saçtı!

Manisa'da hareketli gece! Genç kız silahla dehşet saçtı!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, eski erkek arkadaşı O.R.'nin evine giden N.A. ile O.R. arasında sokakta tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle N.A. yanında getirdiği silahla O.R.'yi ve tartışmayı ayırmaya çalışan annesi G.R. ile yoldan geçen 2 kişiyi yaraladı. Gözü dönmüş genç kız gözaltına alındı.

AA

29.01.2023, 09:39

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, eski erkek arkadaşı ve annesi ile 2 kişiyi tabancayla vurduğu iddia edilen 16 yaşındaki kız, gözaltına alındı.

Manisa’da hareketli gece! Genç kız silahla dehşet saçtı!

Alınan bilgiye göre, Ayni Ali Mahallesi 8 Eylül Caddesi'nde yaşayan eski erkek arkadaşı O.R'nin evine giden N.A. ile O.R. arasında sokakta tartışma çıktı.

Manisa’da hareketli gece! Genç kız silahla dehşet saçtı!

Tartışmanın büyümesi üzerine N.A. yanında getirdiği silahla O.R. ve annesi G.R'ye (60) ateş açtı. Açılan ateş sonucu O.R. ve annesi G.R. ile olay sırasında yoldan geçen iki kişi yaralandı.

Manisa’da hareketli gece! Genç kız silahla dehşet saçtı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa’da hareketli gece! Genç kız silahla dehşet saçtı!

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Manisa’da hareketli gece! Genç kız silahla dehşet saçtı!

N.A. ekiplerce gözaltına alındı.

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