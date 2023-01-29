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Haberler Manisa Taşan dereden traktörle geçerken mahsur kaldı

Taşan dereden traktörle geçerken mahsur kaldı

29.1.2023

Taşan dereden traktörle geçerken mahsur kaldı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi'nde taşan derenin içinden traktörle geçerken mahsur kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi'nde kuvvetli yağış sonucu Şelekler deresinin debisi yükseldi.

İTFAİYE ÇIKARDI
BU sırada traktörü ile derenin içinden geçmeye çalışan Nurullah Yılmaz, mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Köprübaşı İtfaiye Amirliği ekipleri Yılmaz'ı kurtardı. Traktör de derenin içinden yine itfaiye yardımı ile çıkarıldı.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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