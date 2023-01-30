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Haberler Manisa Manisa'da faciadan dönüldü! Kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü meyve bahçesine savruldu

Manisa'da faciadan dönüldü! Kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü meyve bahçesine savruldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı. Kazadan sonra yolcu otobüsü, meyve bahçesine savrulurken 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

DHA

30.01.2023, 09:15

Manisa’da faciadan dönüldü! Kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü meyve bahçesine savruldu

Kaza, saat 20.30 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu üzerinde Avşar Mahallesinde meydana geldi. Eskişehir- Bodrum seferini yapan Murat Erdem Çatal (44) yönetimindeki 26 EC 006 plakalı yolcu otobüsü, İsmail Daban (35) yönetimindeki 45 ZA 4105 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazadan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, meyve bahçesine savruldu.

Kazada sürücüler ile otobüste yolcu olarak bulunan Saadet Pökönbarutçu (66), Hande Çınar (6), Himmet Kılınç ile kamyonetteki yolcular Mürşide Daban (5) ve Fatma Daban (3) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Otobüste sıkışan sürücü Çatal, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası İzmir yönüne doğru metrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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