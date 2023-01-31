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Haberler Manisa Kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü bahçeye girdi

Kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü bahçeye girdi

31.1.2023

Kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü bahçeye girdi

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde, Eskişehir- Bodrum seferini yapan Murat Erdem Çatal (44) yönetimindeki yolcu otobüsü, İsmail Daban (35) yönetimindeki plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazadan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, meyve bahçesine savruldu. Kazada sürücüler ile otobüste yolcu olarak bulunan Saadet Pökönbarutçu (66), Hande Çınar (6), Himmet Kılınç ile kamyonetteki yolcular Mürşide Daban (5) ve Fatma Daban (3) yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

SERKAN ÖZCAN

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