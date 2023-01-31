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Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nde korkutan yangın!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde bu saabah saatlerinde korkutan bir yangın çıktı. Çatı bölümündeki atık malzemelerin tutuşmasıyla başlayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangın paniğe neden oldu.

İHA

31.01.2023, 11:28 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023, 11:29

Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi’nde korkutan yangın!

Yangın sabah 08.30 sıralarında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kalp Merkezi bölümünün çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre çatı bölümünde çalışan işçilerin ısınmak için yaktıkları ateş, atık izolasyon malzemelerine sıçradı. Kısa sürede hastaneyi dumanlar kaplarken çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Kimsenin yaralanmadığı yangın hastanede paniğe neden oldu. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal da bölgeye gelerek hem çalışmaları hem de yangının çıkış sebebini yerinde inceledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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