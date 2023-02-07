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Haberler Manisa 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, biri Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY) suçundan, biri de hırsızlıktan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 2 kişi yakalandı.

İHA

07.02.2023, 11:39

9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
Manisa'da jandarma ekipleri farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firariyi yakalayarak, cezaevine teslim etti. Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Şehzadeler ilçesinde Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY) suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan B.Y ve Sarıgöl ilçesinde ise hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.E. isimli şahıslar yakalandı. Firariler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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