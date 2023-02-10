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Haberler Manisa Hatay’da enkaz altında vefat eden Turgutlulu esnaf toprağa verildi

Hatay’da enkaz altında vefat eden Turgutlulu esnaf toprağa verildi

Manisa'dan işi sebebiyle gittiği Hatay’a giden esnaf, kaldığı öğretmenevi binasında depreme yakalandı. Enkaz altında kalan talihsiz adam memleketi Turgutlu ilçesine getirilerek toprağa verildi.

İHA

10.02.2023, 15:31 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023, 15:33

Hatay’da enkaz altında vefat eden Turgutlulu esnaf toprağa verildi

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iş ziyareti için bulunan Turgutlu esnafı Barış Köybulan yıkılan öğretmenevi binasının enkazında kalmıştı.

Turgutlu esnafı Barış Köybulan'ın cenazesi deprem sonrası Almanya'dan Kırıkhan'a giden ağabeyi Cenk Köybulan tarafından Perşembe günü geç saatlerde Turgutlu'ya getirildi. Bugün Turgutlu ilçesi Çakıcı camiinde kılınan cenaze namazına esnaf Köybulan'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda esnaf arkadaşı katıldı. Hatay Kırıkhan'da enkaz altında vefat eden Barış Köybulan, kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu ilçesi mezarlığında toprağa verildi.

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