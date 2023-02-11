Battaniyeleri ulaştırdılar

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne çeşitli firma ve kuruluşlar tarafından bağışlanan çeşitli türlerdeki kumaşlar, kurslara ara verilmesine rağmen dikiş öğretmenleri ve kursiyerlerin elinde depremzedeler için battaniye ve yorgana dönüşüyor. Ev hanımı Hande Akbalık, "Depremzedelere faydalı olabildiğim için mutluyum" dedi. Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, "Kumaş bağışı gelmeye devam ettikçe, bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



● Deprem bölgesi için Manisalı ve İzmirli esnaflardan önemli malzeme desteği geldi. Esnaflar jeneratör, çizme, kablo, hilti, demir makası, projektör, el feneri, tüp, kazma, kürek, levye, eldiven, iş ayakkabısı, balyoz ve baret gibi malzemeleri el birliğiyle topladı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etti. Malzemeler AFAD görevlilerine teslim edildi.



■ NERMİN UÇTU / CÜNEYT HASÇELİK

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