Manisa’ya aynı gün iki cenaze geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş ziyareti için gittiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğretmenevi binasında enkaz altında kalan Turgutlulu esnaf Barış Köybulan ve yine Hatay'da öğretmenlik yapan Melek Akkoç hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iş ziyareti için bulunan Turgutlu esnafı Barış Köybulan yıkılan öğretmenevi binasının enkazında kalmıştı.



SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ailesinin özellikle sosyal medya üzerinden yardım çığlıkları sonrasında depremin üçüncü günü Köybulan'ın cenazesine ulaşıldı. Köybulan, Turgutlu ilçesi Çakıcı camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Hatay'ın Antakya ilçesi Gazi Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Melek Akkoç da enkaz altında kaldı. Genç öğretmenini kurtarma çalışmalarında acı haber geldi. 27 yaşındaki Melek Akkoç'un cansız bedeni enkazdan gözyaşları arasında çıkarıldı.



■ NERMİN UÇTU

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